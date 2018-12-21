Более 60 вопросов за 3 часа 45 минут. — 2018.12.21

Накануне президент страны Владимир Путин в очередной раз провел большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.

Главными темами стали экономика в условиях международных санкций и внешняя политика. Общение с представителями СМИ традиционно началась с подведения итогов года. За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7%, подъем отмечается в промышленном производстве. Увеличились розничная торговля и грузооборот, инвестиции в основной капитал. Российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. За прошлый год, отметил президент, на импортозамещение направлено 600 млрд. рублей, мощный рывок сделало и сельское хозяйство. На вопрос журналистов об утилизации и раздельном сборе мусора, Путин ответил, что в первую очередь надо ликвидировать незаконные свалки, затем выстроить индустрию переработки отходов, используя мировой опыт. Говоря о качестве российских лекарств, президент заявил: они не хуже зарубежных, необходимо исправлять ситуацию, когда врачи сотрудничают с иностранными производителями и соответственно назначают импортные препараты. В отношении новомодных тенденций в искусстве Путин процитировал слова нашего земляка, маэстро Юрия Темирканова: искусство не должно потакать продвижению низкопробных идей, культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень.