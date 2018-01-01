Больше сорока проектов федеральных законов обсудили депутаты на очередном заседании президиума парламента республики — 2018.01.12





Так, коллеги из других регионов предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в частности – усилить ответственность индивидуальных предпринимателей за нарушение требований безопасности при перевозке пассажиров и грузов автотранспортом. По предложению Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению внесены изменения в несколько республиканских законов, касающиеся охраны труда и здоровья. Также депутаты определили дату очередного пленарного заседания. Состоится оно 25-го января.