Больше четырех сотен нетрезвых водителей выявили автоинспекторы с начала этого года на дорогах Кабардино-Балкарии — 2018.02.27





По итогам проверок стало известно, что 40 человек сели за руль пьяными повторно. Теперь им грозит штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. Очередной рейд под условным названием «Нетрезвый водитель» дорожные полицейские провели в минувшие выходные. Помимо этого, в ходе рейда, приуроченного к Дню защитника Отечества, полицейские выявили за рулем 15 человек, которые не имели права управлять автомобилем.