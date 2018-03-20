Больше 11-ти миллионов рублей получит Кабардино-Балкария на обеспечение лекарствами инвалидов — 2018.03.20





Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров страны. Деньги поступят в нынешнем году из резервного фонда правительства России. В целом в регионы будет направлено около четырех миллиардов рублей. Также правительство распорядилось выделить субъектам средства на организацию паллиативной помощи. Речь идет о покупке обезболивающих лекарств и дыхательных аппаратов, а также об организации патронажной службы. По этой программе Кабардино-Балкария получит свыше 25-ти миллионов рублей.