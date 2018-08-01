Блюда из мяса сегодня – главное украшение праздничного стола мусульман. В Кабардино-Балкарии организовано множество торговых точек, где продают жертвенных животных — 2018.08.21





В загонах тысячи голов самых разных пород. Выращены они и в горах, и на равнине. Есть также привозной скот. Жертвоприношение в исламе является одним из важных обрядов. Предпочтение отдается здоровым, без каких-либо дефектов животным определенного возраста: для ягненка это минимум шесть месяцев, для коровы – два года. Отмечают Курбан-Байрам обычно в открытых местах, чтоб каждый желающий мог приобщиться к торжеству.