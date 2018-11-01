Близ селения Псынадаха теперь растет молодой лес — 2018.11.13



Посадили его ученые Института экологии горных территорий РАН. Акцию поддержали представители Минприроды и межрегионального движения «Экология жизни». Участок – около сотни метров вдоль реки Золка. Выбрали его не случайно. Именно там чаще всего осыпается в воду прибрежная земля, а корневая система будет плотно удерживать берег от разрушения. Сажали ивы, каждому дереву около 4х лет. Акцию «Сохраним природу вместе» провели в рамках гранта, который институт выиграл в республиканском министерстве по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей. Не обошлось без участия волонтеров. Теперь им предстоит ухаживать за рощей… Такие акции будут продолжены, отмечают организаторы.