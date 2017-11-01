Билял Махов и Кантемир Магомедов стали победителями чемпионата России по вольной и греко-римской борьбе в абсолютной весовой категории. Турнир проходил в Воронеже и носил имя заслуженного мастера спорта СССР Василия Меркулова — 2017.11.27





В нем участвовали сильнейшие борцы со всей страны, которые выступали в двух весовых категориях — 97 и 125 килограммов. В схватке за титул абсолютного чемпиона среди вольников супер_тяжеловесу Билялу Махову противостоял Бат_рАдз Газзаев. Победу одержал воспитанник кабардино-балкарской школы борьбы. В турнире среди представителей греко-римского стиля абсолютным победителем стал бронзовый призер чемпионата мира среди военно_служащих Кантемир Магомедов, выступавший в весе 97 килограммов. Он оказался более подготовленным, чем спортсмен из Москвы Алексей Гришин. Победителям вручили денежные призы в полмиллиона рублей каждый.