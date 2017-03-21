Безопасность – в приоритете. В связи с демонтажем путепровода в центре Нальчике республиканская автоинспекция напоминает: аварийный мост на улице Мальбахова для проезда закрыт — 2017.03.21





Однако многие водители по привычке подъезжают вплотную к перекрытой зоне, чем создают неудобства и себе, и другим участникам дорожного движения. Жителям Баксанского и Зольского районов сотрудники ГИБДД рекомендуют пользоваться объездной дорогой с последующим выходом на трассу «Нальчик-Майский» на улице Кабардинской. А чегемцам будет удобнее проехать по дороге «Шалушка-Каменка» с заездом в столицу республики через Кенже.