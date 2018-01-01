без барьеров… В Нальчике прошла благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями здоровья — 2018.01.26





Это ежемесячный проект Много_функционального молодежного центра республики и Волонтерского центра КБГУ. На этот раз развлекательную программу подготовили для воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы. На входе в Государственный концертный зал их встречали сказочные персонажи, а дальше — под аплодисменты — гостей провожали волонтеры. Для ребят организовали просмотр мультфильмов, игры и фотосессию. Была возможность украсить себя с помощью аква-грима, все желающие могли даже станцевать. С октября это уже пятое событие в рамках проекта «Мир без барьеров». В будущем такие праздники планируют устраивать для воспитанников других школ, где учатся дети с ограничениями по здоровью, в том числе из районов республики.