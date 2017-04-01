«Бессмертный полк» готовится к параду. 9 мая в рамках празднования очередной годовщины Великой Победы во всех регионах России пройдет памятное шествие, ставшее уже традиционным — 2017.04.19





Подготовка к этому важному событию идет и в Кабардино-Балкарии. Напомню, в прошлом году более 60 тысяч жителей республики приняли участие в акции «Бессмертный полк». Из них по центральным улицам столицы КБР прошли около 20 тысяч. Число тех, кто присоединяется к патриотическому проекту, растет из года в год. Заявки на бесплатное изготовление больших фотографий героев Великой Отечественной от всех желающих уже начали принимать Многофункциональные центры республики.