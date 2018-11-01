Авиакомпания «Северный ветер» временно приостанавливает полёты из Москвы в Нальчик. — 2018.11.08

Об этом сообщили в воздушной гавани столицы республики.
Эта мера – вынужденная. Полеты из Москвы в аэропорты Нальчика, Владикавказа, Грозного и Махачкалы прекратятся 14-го ноября. По вопросам о раннее приобретенных билетах, граждане могут обратиться в колл-центр авиакомпании «Северный ветер».
Кроме этого, два раза в неделю компанией Нордавиа выполняются полеты в Санкт-Петербург, сообщают в аэрокомплексе.

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Радио КБР 15.00 rus — 2018.11.08 15:25

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