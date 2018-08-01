Августовское совещание работников образования состоялось сегодня в Нальчике в Детской академии творчества «Солнечный город». — 2018.08.27 14:46

Стартовал «большой педсовет» с работы секций. Были организованы две дискуссионные площадки. В начале пленарного заседания прозвучали официальные поздравления, а после с докладом выступил руководитель образовательного ведомства. Он отметил, что работа в новом учебном году пройдет по пяти основным федеральным подпроектам, в том числе по созданию современной образовательной среды для учащихся, по программам «Цифровое развитие школы», «Доступное дополнительное образование» и «Развитие региональной системы оценки качества знаний».

Первого сентября в Кабардино-Балкарии откроют свои двери 325 образовательных организаций. Кумыков отметил, что в 30 школах еще существует вторая смена, и ключевая задача на ближайшие годы – перейти на односменный режим обучения. В работе педсовета участвовала представитель издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, ознакомившая педагогов с новинками учебно-методической литературы. По итогам совещания принята резолюция, в которой обозначены вопросы, требующие повышенного внимания работников отрасли.