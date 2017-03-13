Артисты Кабардинского госдрамтеатра имени Шогенцукова готовятся к очередной премьере – на этот раз спектакля «Сила любви» — 2017.03.13





Впервые его представили публике больше 30-ти лет назад. Сегодня, по замыслу режиссера Руслана Фирова, постановку дополнили музыкальными фрагментами. В основе лирической комедии по пьесе Мухамеда Кармокова — семейный конфликт: извечное противостояние свекрови и невестки, которую пытаются выгнать из дому. Однако на едкие насмешки девушка отвечает кротостью и любовью… В спектакле задействованы в том числе молодые выпускники Щукинского института. Удастся ли главной героине выстоять под натиском невзгод и стать по-настоящему счастливой, зрители могут узнать в дни премьеры — 30 и 31 марта.