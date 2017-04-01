Анзор Уришев примет участие в международном турнире «Дан Колов и Никола Петров». Эти ставшие уже традиционными соревнования по спортивной борьбе стартуют сегодня в болгарском городе Русе. В поединках здесь встретятся ведущие борцы мира, сообщает профильная спортивная федерация — 2017.04.07



На двукратного чемпиона Европы, нашего именитого земляка – «вольника» Анзора Уришева российский тренерский штаб возлагает большие надежды в весовой категории до 97 килограммов. Кстати, он один из спортсменов, вошедших в обновленный рейтинг борцов вольного стиля, сильнейших в мире в своих весах. Кроме УрИшева, в числе лучших Исмаил Мусукаев и Мурадин Кушхов. Аниуар Гедуев по-прежнему возглавляет рейтинг в весе до 74 килограммов.