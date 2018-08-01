Актуальные вопросы противодействия коррупции обсудили сегодня на семинаре-совещании в Нальчике в Доме правительства. — 2018.08.10

Участвовали в нем представители органов гос_власти и местного самоуправления, сотрудники Контрольно-счетной палаты, Анти_монопольной службы, Управления Минюста, прокуратуры, а также бизнесмены. Открывая встречу, секретарь Совета по экономической и общественной безопасности Казбек Татуев напомнил, что борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов нынешней государственной политики. Было предложено обсудить аспекты, которые сегодня вызывают наиболее пристальное внимание. На семинаре представили результаты анти_коррупционной экспертизы республиканских и муниципальных нормативно-правовых актов.
Руководитель профильного Управления Администрации Главы республики Аслан Нагоев рассказал о реализации в Кабардино-Балкарии Национального плана противодействия коррупции. Говоря о положении дел в бюджетной сфере, выступавшие назвали наиболее типичные риски. Среди них — выплата зарплаты в повышенном размере в сравнении с утвержденной, установление дополнительных льгот, неточные финансовые расчеты при подготовке мероприятий. В завершение встречи участники отметили, что важнейшей задачей всех заинтересованных структур должны быть своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, устранение их причин и оперативная ликвидация последствий.

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