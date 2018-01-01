Актер, поэт и… большой ценитель кавказских гор. Сегодня в России вспоминают Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы восемьдесят лет — 2018.01.25





Он снялся в культовых фильмах, сыграл крупные роли в театре, написал около восьмисот песен, многие из которых были разобраны на цитаты. Знаменитые строки «…лучше гор могут быть только горы…» родились в Кабардино-Балкарии. В республику артист приезжал несколько раз, в том числе в шестьдесят шестом для съемок ленты «Вертикаль». Дружил со знаменитым тренером по альпинизму Хусейном Залихановым, который 20 лет назад организовал в Тегенекли музей барда. К юбилею Владимира Высоцкого ГТРК «Кабардино-Балкария» подготовила телевизионный фильм Он выйдет в эфир сегодня в 18 часов 25 минут.