Агропромышленный комплекс республики показывает стабильный рост производства… — 2017.03.17





Состояние сельского хозяйства Кабардино-Балкарии и его перспективы сегодня обсудили на пленуме отраслевого профсоюза. Развитие АПК — среди приоритетов деятельности представителей власти разных уровней, подчеркнул первый вице-премьер — глава Минсельхоза Сергей Говоров. По его словам, в республике в прошлом году значительно вырос урожай основных сельхозкультур. Объем произведенной продукции составил около 44-х миллиардов рублей, что на шесть процентов больше в сравнении с 2015-м. К 20 году в республике сады займут 20 тысяч гектаров, из которых половину составят сады интенсивного типа. Продолжается строительство хранилищ плодов и овощей. Их объемы намерены довести до 300 тысяч тонн, что обеспечит хранение до 75-ти процентов выращенного урожая. Председатель рескома профсоюза работников АПК Чамал Бесланеев подчеркнул, что среди важнейших направлений работы организации — вопросы повышения оплаты труда в отрасли, создания безопасных условий производства и снижение травматизма. По итогам заседания намечен план ближайшей работы профсоюзных активистов.