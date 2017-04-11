Агитационный ретро-поезд «Победа» на паровой тяге, который будет курсировать по Северо-Кавказской железной дороге до 13 апреля, сегодня прибыл в Нальчик — 2017.04.11





Эта акция, организованная СКЖД, посвящена 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прибытие состава стилизовано как возвращение военного эшелона с фронта вместе с агитбригадой. В городе воинской славы Нальчике «Победу» сегодня встречает толпа людей с цветами и оркестром. Все, как и 72 года назад. У Анатолия Кулеша навернулись слезы, когда состав подкатил к перрону. Его дед дошёл до Берлина, вернулся домой вместе с остальными советскими воинами-победителями. На торжественной церемонии вице-премьер Правительства КБР Нина Емузова поблагодарила железнодорожников за замечательную акцию. Один из паровозов впереди состава принимал участие в самой Сталинградской битве, с которого началось освобождение советских городов и сёл. Вагоны исторического состава уникальны — это крытые теплушки и платформы для перевозки военной техники. На перроне вокзала сегодня прозвучали песни военных лет. Следующий пункт назначения ретро-поезда — Пятигорск. Завершится путешествие 9 мая на Белорусском вокзале в Москве.