Администрация Нальчика продолжает прием заявок от жителей городского округа на благоустройство дворовых территорий — 2017.04.05





На эти цели в 2017-м столица Кабардино-Балкарии получила из федеральной казны 173 миллиона рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составляет 15 миллионов. Две трети от общей суммы пойдет на благоустройство дворов, остальное — на общественно значимые территории: набережные, улицы и парки. Напомню, федеральная программа по формированию современной городской среды инициирована партией «Единая Россия» и рассчитана до 2022 года. Уже утвержден минимальный перечень работ, который будет финансироваться из бюджета. В том числе — строительство и ремонт дорог, проездов, тротуаров, установка дворОвого освещения, скамеек и урн. Приниматься документы будут до 15 апреля по адресу Шогенцукова, 17. В мэрии особо подчеркивают, что для оформления заявки по благоустройству дворов многоквартирных домов нужна инициатива жильцов. С условиями реализации программы и критериями отбора можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Нальчик.