Администрация Лескенского района и руководство средней школы селения Хатуей торжественно открыли новое футбольное поле, названное в честь Леонида Налоева — 2018.11.12





Он был талантливым педагогом, преподавателем физкультуры и тренером по греко – римской борьбе. Налоев посвятил своей профессии почти полвека, за что получил звание «почетный работник физической культуры и спорта России». Ушел из жизни в 2016 году. Односельчане помнят и чтят его. Тренер стал наставником более семидесяти воспитанников, 23 из которых в дальнейшем получили звание мастера спорта. О достоинствах Налоева вспоминали в этот день его ученики.

Торжественное открытие началось с танца воспитанников дошкольного блока, прошли первые соревнования и спортивные игры. С сегодняшнего дня на новом стадионе уже проходят занятия физкультуры. Во внеурочное время там же школьники смогут заниматься футболом и легкой атлетикой.