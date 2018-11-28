А в Музыкальном театре вновь дают оперу «Паяцы» в постановке заслуженного деятеля искусств республики Тамары Сафаровой. — 2018.11.28

Это- рассказ о трагической любви, которая приводит к гибели героев. На сцене — лучшие голоса труппы Музтеатра. В роли Канио — драматический тенор, заслуженный артист России Али Ташло. Тонио и его возлюбленная Недда – солисты театра Рустам Абаноков и Дина Белоцерковская.

В прошлом году республиканский Союз театральных деятелей признал постановку лучшим спектаклем. Зритель ждал ее возвращения целых девять месяцев. И вот на сцене Музтеатра вновь кипят итальянские страсти: любовь, страдания, ревность и месть. «Паяцы» в решении Тамары Сафаровой – захватывающее зрелище. Режиссер стремится уйти от статики и умело вплетает в повествование динамичные сцены, яркие метафоры — и главная героиня предстаёт перед зрителем птицей в клетке. Посмотреть постановку Музыкальный театр приглашает зрителей сегодня вечером. Спектакль начнется в 19:00.