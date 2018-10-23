А в Черекском районе продолжаются работы по благоустройству, по программе Комфортная городская среда. — 2018.10.23

Сейчас обустраивают площадь перед Дворцом культуры в Кашхатау. Здание эксплуатируется почти 40 лет, но капитальный ремонт территории проводят впервые. Здесь установят новое современное ограждение, фасадная часть будет открытой. Ведется укладка плитки и установка бордюров. На эти цели из федерального бюджета выделено более двух млн рублей. Кроме того, по этой же программе приводят в порядок дворовые территории.

Все работы по программе «Комфортная городская среда» должны быть полностью завершены к 1 декабря, отмечают представители подрядной организации.