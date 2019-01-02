9 отремонтированы капитально, на 84-х участках проведены ямочные работы — 2019.01.10





Народный фонд республики опубликовал итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». С момента его запуска жители Кабардино- Балкарии отметили свыше 200 транспортных отрезков, требующих ремонта. За их восстановление проголосовало около 3 тысяч человек. Наибольшую активность проявили нальчане. Большинство считает, что в первую очередь необходимо заняться улицами 2-я Надречная и Кирова. Решить проблему последней, отмечают представители ОНФ, можно только за счет полной модернизации транспортной артерии. Столичная мэрия уже запланировала работы на текущий год. В планах и реконструкция лидера прошлогоднего антирейтинга – улицы Гагарина. По рекомендации активистов Народного фронда частичное восстановление проведено и на отдельных участках дорог в других населенных пунктах республики. Свою работу общественники продолжат и в 2019-м.