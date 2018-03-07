8 марта исполняется 74 года со дня депортации балкарского народа. В канун этой трагической для Кабардино-Балкарии даты Юрий Коков обратился ко всем жителям республики и братскому балкарскому народу — 2018.03.07





«С чувством глубокого сострадания по поводу невосполнимых утрат и тяжелейших испытаний, выпавших на долю депортированных в результате чудовищного преступления, совершённого преступным правящим режимом, чтим память всех жертв политических репрессий, — говорится в обращении. — Мужественно и стойко выдержав тяготы и лишения периода депортации, балкарский народ вернулся на родную землю, сохранив не только национальную культуру, язык и традиции, но и высокий созидательный потенциал. За прошедшие десятилетия он сумел добиться ярких успехов в экономическом и культурном строительстве, восстановить национальную государственность. Сегодня балкарский народ с оптимизмом смотрит в будущее, в единой многонациональной семье народов Российской Федерации строит новую жизнь». «Уверен, вместе мы преодолеем все трудности, сумеем решить любые задачи, обеспечить благополучие и процветание народов Кабардино-Балкарии», — подчеркнул руководитель республики.