62 факта пьяного вождения выявлены на дорогах республики за последнюю неделю — 2019.01.22





Причем у 17-ти человек это уже повторные подобные нарушения, сообщили сегодня в пресс-службе МВД по КБР. Больше всего нетрезвых «рецидивистов» задержано в Нальчике и Прохладненском районе. Среди них как молодые водители, так и автолюбители с внушительным стажем. Всего же с начала года дорожные инспекторы остановили более полутора сотен нарушителей в состоянии опьянения и отказавшихся пройти процедуру медицинского освидетельствования. Между тем, любителей сесть за руль под хмелем ждет серьезное наказание. Для тех, кто впервые попал в поле зрения правоохранителей, — административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. В случае же рецидива водителю грозит уже уголовная ответственность.