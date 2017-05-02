4 «золота» завоевали спортсмены из Кабардино-Балкарии в Ставрополе на открытом чемпионате стран СНГ по пауэрлифтингу — 2017.05.24





В соревнованиях участвовали около двухсот спортсменов. Нашу республику представили 9 тяжеловесов. Конкуренция была очень жесткая, признались они. Несмотря на это, четыре медали высшей пробы пополнили копилку сборной Кабардино-Балкарии. В своих весовых категориях равных не было Казбеку Тхамитлокову, Исламу Шогенову, Хамиду Азикову и Ахьеду Пшихачеву. Отмечу, что он стал еще и абсолютным чемпионом турнира. Тренируют ребят Казбек Тхамитлоков и Муса Хашпаков.