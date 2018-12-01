39 лет назад советские войска были введены на территорию Афганистана — 2018.12.25





Сегодня, у памятника воинам-интернационалистам, в Нальчике прошёл митинг, посвящённый этой дате. Почти две тысячи уроженцев Кабардино – Балкарии участвовали в этом военном конфликте. Более полусотни человек погибли. Трое наших земляков награждены орденами Красного Знамени, 112 человек – Орденами Красной Звезды. Такие цифры привел ветеран боевых действий в Афганистане, полковник Михаил Кирпичников. Он говорил о подвиге своих боевых товарищей, назвал их имена. Председатель Нальчикского Совета Ветеранов – Мустафа Абдулаев призвал молодежь помнить о героях, которые защищали интересы своей страны, активно участвовать в военно- патриотических акциях.

В завершение митинга его участники возложили цветы к подножию стелы «Город Воинской славы» и почтили память погибших в локальных военных конфликтах минутой молчания.