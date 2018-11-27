3 группы, спортзал, буфет… — 2018.11.27

В 29-м детском саду началось строительство пристройки, где будет располагаться ясельный комплекс.

К возведению объекта подрядчики приступили в начале ноября. Сейчас готовят фундамент под модульную котельную, которая будет отапливать новое здание. Под него уже вырыли котлован. Чтобы обеспечить сейсмоустойчивость, установят бетонную подушку. Работать планируют даже зимой.

Новый корпус рассчитан на шестьдесят детей и будет объединён с основным зданием. Строится он по госпрограмме «Развитие образования в КБР». Аналогичные объекты возводятся еще в 4-х столичных дошкольных учреждениях. Таким образом, в Нальчике появятся 300 дополнительных мест в ясельных группах. Работы планируют закончить к началу нового учебного года. В 29-м детском саду подрядчик обещает также благоустроить и территорию – установить и озеленить площадки для игр.