250 миллионов рублей дополнительно получит Кабардино-Балкария в 2018-ом. Решение об их выделении было принято при третьем чтении проекта федерального бюджета в Госдуме — 2017.11.27





Эти средства будут направлены на софинансирование строительства общеобразовательной школы в сельском поселении Ташлы-Тала Лескенского района и спортивного комплекса в Нальчике. Оба объекта имеет большую социальную значимость. Единственная в Ташлы-Тале школа была сдана в эксплуатацию 60 лет назад и в настоящее время находится в непригодном состоянии. Кроме того, здесь нет дошкольного блока, в котором сельское поселение остро нуждается… Строительство спорткомплекса в Нальчике началось в 2013 году и включает в себя новый центр физической подготовки, зал для тренировок, гостиницу для спортсменов и учащихся. Благодаря дополнительному финансированию уникальный для региона объект будет закончен в следующем году, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».