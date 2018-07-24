205 проектов из КБР отобраны на «Машук-2018» — 2018.07.24


Их авторы смогут принять участие в лагере для талантливой молодежи, который стартует 10-го августа в Пятигорске. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Республиканский многофункциональный молодежный центр. Всего в этом году в Кабардино-Балкарии на форум были поданы 600 заявок. Прошедшие отбор проекты, как говорится в сообщении, ориентированы на социальную проблематику и добровольчество. В конце месяца в Нальчике для авторов идей организуют общий сбор, в рамках подготовки к лагерю с молодыми людьми будут работать эксперты. В 2017-м гранты на «Машуке» выиграли шесть участников из КБР. Сумма господдержки составляла от двухсот до четырёхсот тысяч рублей. Также в пределах двух с половиной миллионов получили еще две некоммерческие организации. В этом году на реализацию лучших проектов, представленных на северокавказском форуме, правительство России выделило около восьмидесяти четырёх миллионов рублей.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.24 18:25

— УФ-м граждан зыхъумэжыныгъэмрэ къызэрымык1уэ щытык1эхэмк1э и министр Зиничев Евгений видеоконференц связыр къигъэсэбэпу нобэ Урысейпсо зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.24 18:23

— Кабардино-Балкария начинает подготовку к 75-й годовщине Победы.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.24 15:28

— Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымк1э корпорацэм щ1ыналъэм и инвестпроектхэр дэ1ыгъыным сом меларди 4,8-рэ хухихынущ.

Подробнее