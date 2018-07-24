205 проектов из КБР отобраны на «Машук-2018» — 2018.07.24





Их авторы смогут принять участие в лагере для талантливой молодежи, который стартует 10-го августа в Пятигорске. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Республиканский многофункциональный молодежный центр. Всего в этом году в Кабардино-Балкарии на форум были поданы 600 заявок. Прошедшие отбор проекты, как говорится в сообщении, ориентированы на социальную проблематику и добровольчество. В конце месяца в Нальчике для авторов идей организуют общий сбор, в рамках подготовки к лагерю с молодыми людьми будут работать эксперты. В 2017-м гранты на «Машуке» выиграли шесть участников из КБР. Сумма господдержки составляла от двухсот до четырёхсот тысяч рублей. Также в пределах двух с половиной миллионов получили еще две некоммерческие организации. В этом году на реализацию лучших проектов, представленных на северокавказском форуме, правительство России выделило около восьмидесяти четырёх миллионов рублей.