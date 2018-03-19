18-го марта Глава КБР Юрий Коков одним из первых принял участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации — 2018.03.19





Оно проходило на избирательном участке №107, расположенном в 14-й гимназии Нальчика. Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, руководитель региона подчеркнул:

«Вместе с жителями Кабардино-Балкарии, которые сегодня, уверен, примут активное участие в выборах мы голосуем за стабильное будущее, за сильное государство, за великую страну, за красивейшую Кабардино-Балкарию, за наш народ».

Кабардино-Балкарии были открыты 354 избирательных участков, аккредитовано более 700 наблюдателей. В помещениях участковых избирательных комиссий работали средства видеонаблюдения с трансляцией в сеть Интернет. Активное участие в голосовании приняли также более 5000 туристов, находящихся в местах массового отдыха республики.