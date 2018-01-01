17-ый городской автобус теперь будет ездить по обновленному графику — 2018.12.26





Информацию об этом распространила пресс-служба администрации Нальчика. Интервал движения составит 13-15 минут. Первый автобус будет выезжать в 6 часов 30 минут утра, а последний – в 20 часов 20 минут. Изменения связаны с участившимися жалобами от жителей микрорайона «Аэропорт» и Хасаньи на неудовлетворительную работу транспорта. Отмечается, что перевозчик получил строгое предупреждение. График движения разместят во всех автобусах, следующих по 17-ому маршруту.