Сегодня в Нальчике прошло награждение победителей регионального конкурса на звание лучшего МФЦ республики — 2018.11.26





Всего было подано около трех десятков заявок от специалистов ведомства. Само состязание проходило в несколько этапов в сентябре и октябре. Окончательные результаты в торжественной обстановке подвели сейчас. По его итогам лучшим признан филиал в Лескенском районе. В номинации «Удаленное место» победу одержало селение Былым. «Лучший проект» у Черекского района. А «Лучшим универсальным специалистом» названа Фатима Будаева, которая в МФЦ в Тырныаузе работает уже 5 лет.

Организаторы конкурса- республиканское министерство экономического развития и сам центр- отмечают, что такие соревнования стали традиционными и проводятся уже в третий раз. Кроме того, МФЦ планирует принять участие во всероссийском профессиональном состязании. Для этого подготовлены два проекта.