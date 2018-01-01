Сегодня в Нальчике прошло награждение победителей регионального конкурса на звание лучшего МФЦ республики — 2018.11.26


Всего было подано около трех десятков заявок от специалистов ведомства. Само состязание проходило в несколько этапов в сентябре и октябре. Окончательные результаты в торжественной обстановке подвели сейчас. По его итогам лучшим признан филиал в Лескенском районе. В номинации «Удаленное место» победу одержало селение Былым. «Лучший проект» у Черекского района. А «Лучшим универсальным специалистом» названа Фатима Будаева, которая в МФЦ в Тырныаузе работает уже 5 лет.
Организаторы конкурса- республиканское министерство экономического развития и сам центр- отмечают, что такие соревнования стали традиционными и проводятся уже в третий раз. Кроме того, МФЦ планирует принять участие во всероссийском профессиональном состязании. Для этого подготовлены два проекта.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.26

— КъБ-м и МВД-м экономикэ шынагъуэншагъэмрэ коррупцэм пэщ1этынымк1э управленэм и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2018.11.26

— Тырныауузну ара майданын жангыртадыла.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2018.11.26

— Турпоток в КБР в этом году вырос на 8,5%.

Подробнее