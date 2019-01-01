16 представителей Кабардино-Балкарии вступают в борьбу за выход в финал конкурса «Лидер России» — 2019.01.25





Пройдет региональный этап в Пятигорске. Участвуют в нем 193 человека. Сегодня им предстоит повторное компьютерное тестирование. Оно должно подтвердить результаты предыдущего дистанционного этапа. Те, кто не справится с задачей, выбывают из полуфинала. Церемония открытия состоится завтра, тогда же начнутся и первые конкурсные состязания. В региональном полуфинале представлены управленцы из всех северокавказских республик и Ставропольского края. Результаты объявят 28 января.