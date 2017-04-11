16 искусственных дорожных сооружений в четырех регионах СКФО, в том числе и в Кабардино-Балкарии, планируется отремонтировать в этом году — 2017.04.11





Как сообщает пресс-служба Управления автодорог «Кавказ», в нашей республике в порядок приведут два моста на трассе Прохладный-Баксан-Эльбрус, мосты через реки Баксан, Малка и Тютю-су. В ходе работ на объектах будут восстановлены конструктивные элементы сооружений и деформационные швы, обновлено дорожное покрытие. Также установят новые перила и барьерные ограждения. В прошлом году в рамках модернизации федеральных автодорог сдан в эксплуатацию полностью реконструированный участок через озеро Тамбукан, отремонтированы несколько мостов в Баксанском и Эльбрусском районах.