14 партийных проектов на территории Кабардино-Балкарии… — 2019.01.18

Их реализация сегодня стала основным предметом обсуждения на заседании Политсовета регионального отделения «Единой России».

Среди основных программ, получивших наибольшее развитие: «Формирование комфортной городской среды» – на эти цели республика получила свыше 180 миллионов федеральных средств – и «Культура малой родины» – без малого 16 миллионов рублей. Действуют также проекты «Детский спорт» и Новая школа».

Реализация практически всех партийных проектов, отметили на заседании, продолжится и в этом году. Кроме того, возобновит работу программа по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Сегодня же участники Политсовета обсудили подготовку к проведению 29 Конференции регионального отделения «Единой России».