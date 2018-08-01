14 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в ближайшее время в Кабардино-Балкарии. — 2018.08.20

Появятся они в сёлах с числом жителей до двух тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

За три минувших года уже возведено 50 новых мед_пунктов и амбулаторий. Обновление материально-технической базы медучреждений первичного звена способствует сохранению здоровья граждан, подчеркивают в профильном министерстве. Более эффективной становится система оказания неотложной помощи и проведения диспансеризации. Помимо этого, сельские медики могут своевременно направлять пациентов на консультацию в районные и республиканские больницы. В том, что Кабардино-Балкария по итогам 17-го года вошла в тройку российских регионов с наименьшей заболеваемостью, большая заслуга проекта по развитию здравоохранения на местах, отмечают в Минздраве.