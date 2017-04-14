12 школьников – учащихся начального и среднего звена разных общеобразовательных учреждений республики – представили свои проекты в финале конкурса «Парад профессий» — 2017.04.14





Он состоялся накануне в стенах КБГУ в рамках недели профориентации. Свои работы представили победители заочного тура. На защите проектов финалисты рассказали о том, какими они себя видят в профессиях. Также говорили о том, как правильно выбирать будущую специальность. Все участники конкурса получили дипломы и памятные призы.