12 школьников – учащихся начального и среднего звена разных общеобразовательных учреждений республики – представили свои проекты в финале конкурса «Парад профессий» — 2017.04.14


Он состоялся накануне в стенах КБГУ в рамках недели профориентации. Свои работы представили победители заочного тура. На защите проектов финалисты рассказали о том, какими они себя видят в профессиях. Также говорили о том, как правильно выбирать будущую специальность. Все участники конкурса получили дипломы и памятные призы.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.04.14 16:35

— Бюгюн Парламентини Президиумуну жыйылыуу болгъанды

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.14 16:33

— Глава республики Юрий Коков подписал указ об упразднении Госкомсми по КБР.

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