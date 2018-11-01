10 тысяч рублей штрафа пришлось заплатить жителю второго Чегема за угрозы в отношении пограничника. — 2018.11.23

Информация поступила из погрануправления ФСБ России по КБР.
Это- кадры с камеры наружного видеонаблюдения. На КПП, который расположен за селением Булунгу, подъехала машина с местными жителями. Четверо мужчин хотели миновать заставу, не имея при себе документов. На этой почве у одного из них возник конфликт с военнослужащим.
Реальный срок нарушитель не получил, так как полностью признал вину, но штраф ему заплатить все же пришлось. Кроме того, троим жителям Чегемского района, находившимся на тот момент в компании с осужденным, следователи вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона.

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— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.23

-«Кавказ Ищхъэрэ федерал округым хьэрычэт 1уэхум зыщегъэужьыным» теухуа форум КъБ-м щек1уэк1ынущ.

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