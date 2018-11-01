10 тысяч рублей штрафа пришлось заплатить жителю второго Чегема за угрозы в отношении пограничника. — 2018.11.23

Информация поступила из погрануправления ФСБ России по КБР.

Это- кадры с камеры наружного видеонаблюдения. На КПП, который расположен за селением Булунгу, подъехала машина с местными жителями. Четверо мужчин хотели миновать заставу, не имея при себе документов. На этой почве у одного из них возник конфликт с военнослужащим.

Реальный срок нарушитель не получил, так как полностью признал вину, но штраф ему заплатить все же пришлось. Кроме того, троим жителям Чегемского района, находившимся на тот момент в компании с осужденным, следователи вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона.