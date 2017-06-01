10 стобалльников – по результатам ЕГЭ. В Минобрнауки республики подводят итоги аттестации выпускников школ. Правда, осталось дождаться данных еще по трем экзаменам – по иностранным языкам, истории и химии — 2017.06.27





«В целом результаты сдачи ЕГЭ по Кабардино-Балкарии неплохие, — отметила заместитель министра образования, науки и по делам молодежи Ирина ШонтУкова. — Они сопоставимы со среднероссийскими. Больше всего сто_балльников — по русскому языку». В этом году уменьшилось число выпускников, которым не удалось преодолеть минимальный порог по базовой математике и русскому языку, если сравнивать с 2016-м, сказала ШонтУкова. Кстати, завтра будет предоставлена возможность пересдать экзамен по математике, а 29-го числа – по русскому.