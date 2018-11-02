ХъыбарыщIэхэр — 2018.11.02

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Радио КБР 11.00 kab — 2018.11.02 11:25

— К1уэк1уэ Казбек: Афияным зэгъусэу пэщ1этын хуейщ.

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2018.11.02 11:24

— Нальчикде Правительствону юйюнде Республиканы Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коковну башчылыгъы бла наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу ётгенди.

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