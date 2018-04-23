ХъыбарыщIэхэр — 2018.04.23

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Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.23 10:30

— Лениныр къызэралъухрэ 148 ирокъу.

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Радио КБР 10.00 bal — 2018.04.23 10:30

— КъМ-ны башчысы жер-жерли самоуправления органлада ишлегенлени саугъалагъанды.

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Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.23 10:29

— Минздрав КБР повел итоги работы за 2017 год.

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Радио КБР 07.10 kab — 2018.04.23 9:00

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дытопсэлъыхь нобэ тхылъымрэ авторым и хуитыныгъэхэмрэ я дунейпсо махуэу зэрыщытым,

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