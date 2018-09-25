ХъыбарыщIэхэр — 2018.09.25

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.09.25 15:29

— Къэхутэныгъэщ1эхэр къызэ1узых ныбжьыщ1эхэм я къэрал зэхуаку гъэлъэгъуэныгъэм къыщыхэжанык1ащ КъБ-м щыщ школак1уэхэр.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 bal — 2018.09.25 15:27

— Эл мюлк бёлюмде жетишимле игидиле.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2018.09.25 15:25

— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab — 2018.09.25 13:33

— Мы махуэхэм КъБКъУ-м щок1уэк1 Германиемрэ Урысеймрэ я егъэджэныгъэ системэм щытепсэлъыхь семинар.

Подробнее