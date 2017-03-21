ХъыбарыщIэхэр — 2017.03.21

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.21 10:46

— Экологием хуащ1 гулъытэр мащ1эщ1.

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Радио КБР 10.00 bal — 2017.03.21 10:45

— Правительствону юйюнде тазалыкъны сакълау жаны бла болумну сюзгендиле.

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Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.21 10:44

— В связи с затруднением движения в Нальчике, связанном с демонтажем путепровода по ул. Мальбахова,

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Радио КБР 07.10 kab — 2017.03.21 9:01

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным и гугъу щыдощ1 нобэ поэзием и дунейпсо махуэу зэрыщытым,

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